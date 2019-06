Zieloni idą po władzę. Ratują klimat, gardzą Bogiem

Wybory w Niemczech odbędą się w 2021 roku. To jeszcze mnóstwo czasu i niewykluczone, że trendy się odwrócą. Jeżeli tak się jednak nie stanie, to Zieloni mogą liczyć nawet na swojego kanclerza - a to byłaby wielka rewolucja nie tylko w samych Niemczech, ale i Europie. Partia ma bardzo specyficzne pomysły na gospoarkę i ekonomię; wprowadzając je w Bundesrepublice spowodowałaby siłą rzeczy zmiany na całym kontynencie.