Zielone ludziki Putina czeka w Polsce zaciśnięta pięść

MON stanie wkrótce przed koniecznością wzmocnienia systemu rezerw osobowych polskiej armii. Sama potrzeba działań w tym zakresie nie wymaga chyba większego uzasadnienia. Bardzo interesująca w tej materii będzie zapewne diagnoza wynikająca ze Strategicznego Przeglądu Obronnego - być może zawarta w części niejawnej tego dokumentu - pisze por.rez. Grzegorz Matyasik, Prezes Zarządu ObronaNarodowa.pl i Redaktor Naczelny ObronaNarodowa.pl.

I. Wstęp – diagnoza stanu.

Rok temu Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o utworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej, których początkowo miało być 35 tys., następnie zmieniono liczebność na 53 tys. żołnierzy. Eksperci powołanego Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej założyli, iż do budowy WOT potrzebne będzie w początkowej fazie funkcjonowania WOT około 10 proc. żołnierzy zawodowych. Pozyskanie żołnierzy rezerwy oraz szkolenie nowych kadr we wszystkich korpusach osobowych, które przy tak ambitnym założeniu rozwinięcia pododdziałów WOT w stosunkowo bardzo krótkim czasie[1] będzie nie lada wyzwaniem dla Sił Zbrojnych RP.

Jednocześnie nie zostaje rozwiązana kwestia problematyki reformy całego systemu szkolenia rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, poczynając od "aktywnej rezerwy" sił operacyjnych jaką są Narodowe Siły Rezerwowe i rozwiązanie problemu vacatu 20 tys. etatów jakie Sztab Generalny w latach 2008 - 2010 przeniósł do NSR, dalej poprzez żołnierzy posiadających przydziały mobilizacyjne do istniejących jednostek operacyjnych SZ RP oraz oddziałów i pododdziałów rezerwowych wojsk operacyjnych rozwijanych tylko na czas "W". Skalę problemu podnosi fakt całkowitego zaprzestania szkolenia rezerw osobowych SZ RP w latach 2009 - 2012 oraz ich szczątkowe szkolenie (do 10 tys. osób rocznie) w latach 2013 - 2015.

Problematykę reformy systemu rezerw osobowych podnosili już w listopadzie 2014 roku eksperci stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl w artykule "Systemy rezerw osobowych i ich szkolenie w Siłach Zbrojnych RP - mit, czy rzeczywistość?"[2]. Jednym z wniosków tej analizy był problem efektywności szkoleń rezerwy w przypadku obsady stanowisk specjalistycznych w wojskach operacyjnych, a cała analiza pokazywała głęboki chaos i zapaść w systemie mobilizacyjnym i rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP. Między rokiem 2014 a 2016 MON nie podjął żadnego systemowego rozwiązania w tej materii, a słuszna i potrzebna decyzja utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej bez przemyślanej strategii i reformy systemu rezerw osobowych ten problem potęguje. Niestety sytuacja międzynarodowa jest niesprzyjająca, w tym przypadku niestabilność środowiska bezpieczeństwa powinna być dodatkowym czynnikiem implikującym mocne przyśpieszenie w zakresie procesu odbudowy rezerw osobowych SZ RP.

II. Główne kierunki działania odtwarzające system rezerw osobowych SZ RP

Generalnie rysuje się duży problem przebudowy systemu rezerw osobowych SZ RP, który powinien być rozwiązany równolegle z budową Wojsk Obrony Terytorialnej, w związku z czym przedstawiam w niniejszym artykule postulaty podjęcia działań, które bez stosunkowo dużych nakładów finansowych oraz skomplikowanych zmian prawnych, w dość szybkim okresie (od 3 do 6 miesięcy) przyczynią się do niezwłocznej odbudowy potencjału rezerw osobowych SZ RP:

1. Przywrócenie ochotniczego szkolenia studentów w postaci krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych (6 tygodniowych) połączonych z zajęciami na uczelniach.

2. Sformalizowanie i ujęcie systemowe szkolenia dla uczniów klas wojskowych. Program realizacji szkolenia wojskowego w tzw. "klasach wojskowych" powinien być zatwierdzony przez MON, a uczniowie, po zakończeniu 3 (4) klasy i osiągnięciu pełnoletniości, którzy wyraziliby chęć /zgodę/ odbywaliby szkolenie podsumowujące - 3-4 tygodniowe, po którym składaliby przysięgę i stawaliby się żołnierzami rezerwy SZ RP.

3. Sformalizowanie i ujęcie systemowe szkolenia dla członków organizacji proobronnych. Program realizacji szkolenia wojskowego w organizacjach proobronnych dla pododdziałów / komponentów organizacji, które byłby zainteresowane ujęciem systemowym swojego procesu szkolenia powinien być zatwierdzony przez MON / Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, a skutkowałby np. skróconym czasem szkolenia podstawowego w WOT.

4. Przebudowa rezerw wojsk operacyjnych poprzez szkolenie w ramach służby przygotowawczej oraz zobligowanie żołnierzy zawodowych kończących służbę i przechodzących do rezerwy /na emeryturę/ do służby w ramach tzw. "aktywnej rezerwy" np. w NSR głównie na etatach / stanowiskach specjalistycznych.

8.03.2017, 8:50