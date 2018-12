Zgwałcona zobaczyła dziecko na USG - i urodziła

Blog Danielle znajduje się na stronie Juda4Praise.com, która jest platformą zarządzaną przez Judę Myers, która sama została poczęta w wyniku gwałtu. Pojawiają się tu świadectwa, które mają dać siłę matkom, które same znalazły się w takim położeniu.

„To jakiś chory, okrutny żart. Nie mogę być w ciąży” – napisała. „Nagle stałam się jedną z tych kobiet, co do których zawsze mówiłam, że mają prawo do aborcji. Zostałam zgwałcona i nosiłam jego dziecko. Nie podjęłam żadnej decyzji, byłam w kropce”