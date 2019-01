Zgrzyty i hipokryzja w Bazylice Mariackiej

W Bazylice padło dziesiątki słów o dobru, pojednaniu, miłości... Słów bardzo pięknych, mądrych i potrzebnych. Ale to tylko słowa, za nimi powinny pójść czyny. W przeciwnym razie okaże się, ze Bazylika wypełniona była po brzegi hipokryzją. Niestety, oznaki tej hipokryzji było widać już podczas uroczystości. Posadzenie Prezydenta i Premiera Rzeczpospolitej gdzieś w piątym czy szóstym rzędzie to jawne zaprzeczenie tego, co tak pięknie wybrzmiewało z ust arcybiskupa, żony i córki zmarłego. To skrajnie rażące złamanie protokołu i dobrych obyczajów. To przejaw hipokryzji właśnie - oznaczającej, że polskie życie polityczne jest w rynsztoku. Za to w pierwszym rzędzie - mniej lub bardziej skompromitowane ikony III RP: Wałęsa, Tusk, Kwaśniewski. Prowokacja, czy tylko kompromitacja organizatorów? Na pewno jednak zgrzyt i potężna dewaluacja wygłoszonych słów.