Zgroza! W Hiszpanii około 100 tys. aborcji!

Już w kilka godzin po tej wypowiedzi, władze PP wezwały Illanę do przeproszenia za porównanie aborterów do neandertalczyków oraz za uwagę, że w amerykańskim stanie Nowy Jork jest prawniw dopuszczalne zabicie dziecka zaraz po urodzeniu. Reagując na to, Suárez Allana powiedział: „Przepraszam, ale taka regulacja prawna nie występuje w Nowym Jorku. … Niemniej jednak opowiadam się za obroną życia ludzkiego”.