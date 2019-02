Zeznania Birgfellnera. Prokuratura dementuje rewelacje 'GW'

"GW" pisała, że w trakcie tego przesłuchania miało zrobić się "nieprzyjemnie", zaś prokurator sporządził protokół, który miał być "nieścisły", przez co Birgfellner ostatecznie go nie podpisał. Wątpliwości przedsiębiorcy i jego pełnomocników miał budzić również fakt, że 13 lutego w przesłuchaniu uczestniczyła inna tłumaczka niż 11 lutego. Warszawska Prokuratura już we wtorek przekonywała, że Birgfellner protokół podpisał. Dziś przedstawiła dowód.