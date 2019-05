ZERO TOLERANCJI!!! Jutro rząd przedstawi konkrety ws. walki z pedofilią

Film dokumentalny Tomasza Sekielskiego skomentował również sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Patryk Jaki. W ocenie polityka, niektóre z przypadków przedstawionych w filmie mogą być podstawą do podjęcia działań przez organy ścigania. Wiceminister wskazał przy tym, że większość sytuacji opisanych w filmie to sprawy z przeszłości, co więcej, w co najmniej dwóch przypadkach doszło do skazania winnych.