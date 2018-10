Zero hamulców! Sikorski pisze o 100-leciu Niepodległości, przy okazji atakuje Lecha Kaczyńskiego

Jeżeli którykolwiek polityk lub zwolennik opozycji totalnej będzie próbował jeszcze rozpaczać, że PiS zionie nienawiścią, szarga pamięć tragicznie zmarłego prezydenta i osób, które 10 kwietnia 2010 r. leciały do Katynia wraz z nim, czy też wypominać Jarosławowi Kaczyńskiemu słowa "zniszczyliście go, zamordowaliście" i epitet "zdradzieckie mordy", warto pokazać takiej osobie twitty Radosława Sikorskiego. Przykre, że taki człowiek kierował niegdyś tak ważnymi resortami jak MON czy MSZ, a później był drugą osobą w państwie, czyli Marszałkiem Sejmu. Rzecz jasna, Platforma Obywatelska nie będzie się tym przejmowała, wszak Sikorski nie jest już aktywnym politykiem, ale czy on pierwszy i ostatni? Politycy tej partii cytują prezydenta Lecha Kaczyńskiego gdy im wygodnie, a gdy im wygodnie- obrażają go. Tak jest zresztą również i w wielu innych kwestiach. Przykładem chociażby obywatelskie zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum, kwesta nagrań z restauracji "Sowa i Przyjaciele", stosunek do Kościoła Katolickiego i jego nauk etc.