ŻENUJĄCY spot PO! 'Mamusiu, co to jest gorszy sort'?

Platforma Obywatelska nie cofnie się już przed niczym w swojej antypisowskiej histerii. Każdy kolejny spot zapraszający na "Marsz Wolności" (wydarzenie jest reklamowane, gdzie się tylko da), przebija poprzedni pod względem głupoty i chamstwa.

Tym razem "opozycja totalna" postanowiła wykorzystać do walki politycznej dziecko, w którego usta włożyła zmanipulowaną wypowiedź prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, który "najgorszym sortem" nazwał niegdyś polityków szkodzących Polsce i donoszących na nasz kraj. Zwolennicy opozycji totalnej szybko zaczęli odnosić to hasło do siebie i z upodobaniem "biczować się" nim przy każdej okazji.

Kilkuletnia dziewczynka i jej mama przygotowują się do wyjścia z domu. Nagle dziecko pyta:

"Mamo, a co to jest gorszy sort?"- i wówczas rozpoczyna się absurdalny dialog. Mama odpowiada: "Hmmm, ja, tata, ty". Dziewczynka, jak to dziecko, dopytuje:"A babcia?" Mama odpowiada, że "babcia to na pewno". Córka powtarza pytanie, co to określenie właściwie oznacza. "Wiesz co, taki jeden pan powiedział, że jesteśmy gorsi niż on." Dziewczynka stwierdza z całą mocą, że trzeba temu panu powiedzieć, że to nieprawda, na co matka woła: "Chodź, razem mu powiemy".

Żeby skłócać i dzielić Polaków takimi spotami i jeszcze wykorzystywać do nich dzieci, nazywając je przy okazji "gorszym sortem" to trzeba faktycznie nim być. Gdzie są Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka? Aaa, w spocie nie ma nic o uchodźcach i homoseksualistach, poza tym (w odniesieniu do pana Adama Bodnara), wypuszczają go "swoi"...

yenn/Twitter, Fronda.pl

4.05.2017, 21:31