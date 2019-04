ŻENUJĄCY spot Koalicji Europejskiej!!! Wykorzystują św. Jana Pawła II do walki politycznej!

W spocie widzimy m.in. byłego prezydenta Lecha Wałęsę, szefa Rady Europejskiej, czy byłego premiera, Donalda Tuska, co ma zasugerować nam, że ta ekipa jest prounijna. Fakt, to właśnie prezydent Aleksander Kwaśniewski i premier Leszek Miller podpisali Traktat Akcesyjny, czego oczywiście nikt nie neguje. Niemniej, zastanawia, co w tym "towarzystwie" robi św. Jan Paweł II, który podczas swojej wizyty w Sejmie RP w roku 1999 mówił o "wielkiej, europejskiej wspólnocie ducha". Owszem, papież Jan Paweł II niejednokrotnie wspierał integrację Polski z Unią Europejską, ale jednocześnie mówił o tym, że Chrystus ma prawo obywatelstwa w Europie. Co więcej, "wartości" wspierane przez ugrupowania tworzące Koalicję Europejską nie są, bynajmniej, bliskie nauczaniu św. Jana Pawła II. Papież-Polak nie spodziewał się zapewne, w jakim kierunku pójdzie Unia Europejska i jak daleko odejdzie od wartości przyświecających jej ojcom-założycielom. Ciekawe jest również to, że koalicja wspierająca LGBT, aborcję, chłonąca bezrefleksyjnie wszystkie "europejskie, postępowe wartości", wykorzystuje w kłamliwym spocie akurat wypowiedź Jana Pawła II o "wspólnocie ducha"...