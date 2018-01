ŻENUJĄCE!!!HGW lansuje się z... lokatorem zwróconej kamienicy

"Odwiedziłam dziś Pana Zygmunta. Jeszcze niedawno miał wyznaczony termin eksmisji ze zwróconego budynku, bez prawa do lokalu socjalnego"-napisała na Twitterze pod zdjęciem z lokatorem budynku, który jeszcze niedawno miał wylądować na bruku, ponieważ wyznaczono mu już termin eksmisji ze zwróconego budynku.

Jak pisze prezydent Warszawy, pełnomocnik ds. lokatorów szybko zareagowała, więc "pan Zygmunt może spać już spokojnie".

"Pomagamy lokatorom"- pisze Gronkiewicz-Waltz.

Użytkownicy Twittera nie zostawili na pani prezydent suchej nitki!

Odwiedziłam dziś Pana Zygmunta. Jeszcze niedawno miał wyznaczony termin eksmisji ze zwróconego budynku, bez prawa do lokalu socjalnego. Dzięki szybkiej reakcji Pełnomocnik ds. lokatorów Pan Zygmunt może już spać spokojnie. Mieszka w lokalu z zasobów @warszawa . #PomagamyLokatorom pic.twitter.com/5YUU4JI7SX

Pani Hanusiu mam pytanko: Czemu nie robiła sobie pani fotek z wywalonymi lokatorami w ramach dzikiej reprywatyzacji??? Lepsze by były. A te fotki to co ocieplanie wizerunku.....żenada totalna i masakra w jednym!!!!

