ŻENADA!!! 'Ktoś wie, co to za schody'? Cielecka zadrwiła z pomnika smoleńskiego!

Znana aktorka, Magdalena Cielecka, która należy do grona celebrytow pojawiających się niemal na każdym antyrządowym proteście, zaczynając od "obrony sądów", na wsparciu dla strajkujących lekarzy kończąc, znów "zabłysnęła".

Cielecka opublikowała na Instagramie selfie na tle Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, odsłoniętego w 8. rocznicę tragedii.

Aktorka pozuje do zdjęcia ze zdzwioną miną, a w jego opisie pyta: "ktoś wie co to za schody???" Fotografię artystka opatrzyła hashtagami takimi jak "oczomniewierze", "omg".

Wielu internautów oburzyło "poczucie humoru" Magdaleny Cieleckiej.

"Bawi Cię śmierć tylu ludzi Ty denny pustaku?"- między innymi tak ostre komentarze można było znaleźć na instagramie.

Ktoś inny zauważył: "Można nie akceptować lokalizacji czy wyglądu pomnika, ale drwienie z niego to jest totalny brak kultury"

"To pomnik upamiętniający śmierć 96 osób. Takie śmieszne?"-pytają internauci.

Zarówno selfie, jak i cała treść wpisu aktorki jest na poziomie niezbyt rozgarniętej gimnazjalistki...

ajk/Instagram