Żenada i wstyd za takich demonstrantów!!!

„To, co z mojej perspektywy w tym proteście, to to, że nasze prawa i wolności, które są zapisane w konstytucji, to nie są jakieś teoretyczne prawa i wolności. To jest prawo do zgromadzeń, swobody wypowiedzi, swobody wyznania, ale także swobodnej twórczości artystycznej. Zawsze, kiedy ono jest ograniczane, trzeba twardo go bronić. Dlatego dziś jestem przed Muzeum Narodowym”