Zełenski zapewnia: Nie zejdziemy z prozachodniego kursu

Nowy prezydent Ukrainy zapewnia, że jego kraj nie zmienia prozachodniego kursu. Wołodymyr Zełenski spotkał się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO. Zapewnił, że Kijów nadal chce przystąpić do Sojuszu i poinformował, że jest gotów do nowych negocjacji pokojowych z Rosją.



Wołodymyr Zełenski mówił w Brukseli po spotkaniu z szefem NATO, że najważniejsze cele polityki zagranicznej jego kraju pozostają niezmienne. Prezydent Ukrainy chce doprowadzić do wstąpienia kraju do NATO i Unii Europejskiej. - Strategiczny kurs Ukrainy, by osiągnąć pełne członkostwo w Unii Europejskiej i NATO, zapisany w konstytucji, pozostaje bez zmian. Droga Ukrainy w kierunku wysokich europejskich standardów życia i bezpieczeństwa to spełnienie oczekiwań naszego społeczeństwa. Celem wszystkich naszych reform jest podniesienie jakości życia wszystkich Ukraińców, zlikwidowanie korupcji i reforma państwa - mówił nowy prezydent Ukrainy.