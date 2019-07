Zełenski żąda poszerzenia lustracji

W Radzie Najwyższej Ukrainy został zarejestrowany prezydencki projekt ustawy o objęciu procedurą lustracyjną urzędników na najwyższych stanowiskach państwowych m.in. prezydenta, ministrów, deputowanych ludowych i in., którzy piastowali je od 23 lutego 2014 do 19 maja 2019 roku, oraz tych, którzy nie zostali z własnej woli w tym okresie zwolnieni ze stanowisk.

W nocie wyjaśniającej do dokumentu stwierdzono, że ​​„dziś kwestia lustracji na Ukrainie to nie tylko kwestia przywrócenia zaufania publicznego do władzy państwowej, ale także kwestia bezpieczeństwa państwa”.