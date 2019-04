Zełeński: Mam normalny stosunek do Bandery. Bronił wolności Ukrainy

Kandydat na prezydenta Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że nie ma negatywnego stosunku do Stepana Bandery. W wywiadzie udzielonym jednej z telewizji oświadczył, że Bandera walczył o wolność swego kraju. Wołodymyr Zełenski jest liderem sondaży przed mającymi się odbyć w niedzielę wyborami prezydenckimi.



Podczas wywiadu udzielonego telewizji RBK Wołodymyr Zełenski w odpowiedzi na pytanie o jego stosunek do upamiętnień Stepana Bandery na Ukrainie odpowiedział, że ma do tego, jak się wyraził - normalne nastawienie. - To że Stepan Bandera jest bohaterem dla niektórych Ukraińców jest normalne, fajne. Jest to jeden z tych, który bronił wolności Ukrainy - powiedział Zełenski .