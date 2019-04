Zełeński ma wszystko, aby zostać prezydentem

Soskin uważa, że Poroszenko nie dysponuje żadnymi atutami, nie posiada asa w rękawie, materiału, którym mógłby skompromitować Zełenskiego. Tego zaś osobliwie charakteryzuje: „jest zwykłym człowiekiem, o tradycyjnej, niezboczonej orientacji seksualnej, przedsiębiorcą. Ma inteligentną rodzinę. Jeśli chodzi o brak doświadczenia w kierowaniu krajem, nie jest to wcale minus. Na przykład kilka dni temu na Słowacji wygrała [wybory prezydenckie – red.] nikomu nieznana prawniczka Zuzana Chaputova. A przedtem prezydentem Stanów Zjednoczonych został Donald Trump, chociaż wcześniej nikt nie mógł sobie tego wyobrazić ”.



Soskin twierdzi, że w tej sytuacji nic nie wpłynie na decyzje kilku milionów wyborców – elektoratu kandydatów, którzy przegrali w pierwszej turze. Zagłosują na Zełenskiego. Do jego elektoratu w drugiej turze wyborów dolicza 10-15 % młodych ludzi, którzy, według badań socjologicznych, mają wciąż wahać się, co do wyboru swojego kandydata. A co do urzędującego prezydenta, nie pozostawia wątpliwości: „A kto pójdzie głosować na Poroszenkę? Nikt. W końcu to pasmo porażek”.