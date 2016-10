Żeby być świętym, trzeba być radosnym!

reklama

Muode Koty założył rok temu raper Tomek HIOB Karenko. To on zebrał pięciu młodych raperów – Pax-a, Falamira, Knopka,Erdoigrekbeia i Dj Anema – połączył w jedną ekipę i korzystając ze swojego doświadczenia chce wprowadzić ich na szerokie wody sceny muzycznej. Wiosną 2016 roku zespół wygrał ogólnopolski festiwal Debiuty Chrześcijańskiego Grania w Warszawie. Po czym ruszył w trasę koncerową po największych festiwalach muzyki chrześcijańskiej w Polsce: „Bądź jak Jezus” w Mysłowicach, Campo Bosco w Czerwińsku, Muzyki Gospel w Gniewie czy Festiwal Oczyma Wiary w Gryżynie. Już 20 listopada, Muode Koty wystąpią podczas festiwalu „Chrześcijańskie Granie”w Warszawie, gdzie jest planowana premiera ich pierwszego krążka.

„Jako Muode Koty odnajdujemy się w Kościele, poprzez muzykę. Kiedy byliśmy daleko od Kościoła również tworzyliśmy rap, ale ten rap opowiadał o naszym ówczesnym życiu, czyli o czymś kompletnie innym. Dzięki Panu Bogu wróciliśmy do Kościoła, teraz nasze teksty mówią o tym”. - mówi Jakub Erdoigrekbeia Rosa. O działalności Muodych Kotów mówi także Michał Pax Bukowski: „często po naszych koncertach dajemy świadectwo. Podchodzą do nas poruszeni ludzie i mówią: “miałem tak samo jak Ty”.Dj Anem dodaje, że większość świadectw, które głoszą: ”jest ziarenkiem. Co z niego wyrośnie, często nie mamy pojęcia.”

6 festiwal Chrześcijańskie Granie jest okazją do przekrojowego spojrzenia na młode talenty chrześcijańskiej sceny muzycznej i zaprezentowania ich szerokiej publiczności. Odkryciem tego roku jest formacja „Muode Koty” (Debiut 2016) - mówi Michał Guzek z Fundacji Chrześcijańskie Granie, organizatora wydarzenia, które będzie miało miejsce w dniach 18-20 listopada w warszawskim Dobrym Miejscu.

Dla Dominika Knopka misją Muodych Kotów nie jest ratowanie całego świata, ale docieranie do młodych ludzi:”nie czuję się jak supermen ani z wyglądu, ani z samopoczucia. Myślę, że trochę włączamy ludziom lampki. Po koncertach podchodzą do nas dziewczyny czy chłopaki i mówią, że cieszą się, że są tacy faceci na scenie. Mam nadzieję, że po naszych koncertach coś zmienia się w ludziach.” Fabian Falamir Kural natomiast cieszy się radością, jaką może dawać ludziom poprzez występy Muodym Kotom: „przed koncertem, który graliśmy we Wrocławiu na Światowych Dniach Młodzieży byliśmy na Mszy, gdzie ksiądz powiedział w kazaniu: "żeby być świętym, trzeba być radosnym”. I później, jak graliśmy koncert na przyczepie, patrzyłem na ludzi, którzy mają "banana" na twarzy i skaczą radośnie. Pomyślałem sobie – Boże, Ty chyba masz w tym jakiś plan. To jest to.”

Muode Koty wystąpią już 20 listpada podczas 6. festiwalu chrześcijańskie Granie. Informacje i zaproszenia można znaleźć na OdpalProjekt.pl, stronie festiwal.chrzescijanskiegranie.pl oraz naFacebooku.

PROGRAM 6. FESTIWALU CHRZEŚCIJAŃSKIE GRANIE:

18 listopada (piątek)

20.00 - Eucharystia w intencji Festiwalu i rozwoju muzyki chrześcijańskiej w Polsce i 85-lecie Salezjanów na Kawęczyńskiej, spotkanie Klubu Złota 10 Radia Warszawa w Oratorium św. Jana Bosko w Warszawie.

Miejsce: Bazylika i Oratorium im. św. Jana Bosko w Warszawie, Kawęczyńska 53, Warszawa.

19 listopada (sobota)

18.00 - koncert zespołuNEW DAY(LAUREAT KONCERTU PREMIERY 2015)

Miejsce: Aula bł. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Dewajtis 3; Budynek: KCK Dobre Miejsce.

20 listopada (niedziela)

14:00 - Salon Festiwalowy

16:00 - Koncert Debiutu 2016 -Muode Koty (planowana premiera płyty)

17:00 – Konkurs Premiery 2016 – najciekawsze projekty 2016

18.00 – koncert Michała Rasska – laureata konkursu NON STOP

Miejsce: Aula bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Dewajtis 3; Budynek: KCK Dobre Miejsce



