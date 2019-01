Zdzisław Świniarski SSCC: Fatima. Wielka obietnica Maryi

„Najświętsza Maryja Panna obiecała odłożyć bicz wojny na później, jeśli to nabożeństwo będzie propagowane i praktykowane. Możemy dostrzec, że odsuwa Ona tę karę stosownie do wysiłków, jakie są podejmowane, by je propagować. Obawiam się jednak, że mogliśmy uczynić więcej, niż czynimy, i że Bóg, mniej niż zadowolony, może podnieść ramię swego Miłosierdzia i pozwolić, aby świat był niszczony przez to oczyszczenie. A nigdy nie było one tak straszne, straszne”. (Z listu z 20 VI 1939 r.; A. M. Martins, Fatima Way of Peace, Devon 1989, s. 12-13). Takie słowa w obliczu II wojny światowej pisze s. Łucja, jedyny żyjący świadek Objawień Fatimskich i niewątpliwie są to słowa „przedłużające” owe Objawienia i nawiązujące do szczególnego dnia jakim był dzień 13 lipca 1917 r., w którym z jednej strony Maryja pokazuje dzieciom piekło przypominając, tę zapomnianą nawet przez wierzących „rzeczywistość” i ostrzega, że wielu ludzi „idzie” do niego poprzez swoje złe postępowanie w ziemskim życiu, ale z drugiej strony jest to dzień wielkiej nadziei, gdyż Maryja przekazuje przez dzieci Swoją obietnicę: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie. Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.