Zdzisław Krasnodębski: Nie kupiłem mieszkania w zreprywatyzowanej kamienicy od Nowaczyka

KołchozPłaciPracownikomSezonowym 1.2.19 9:30

Kamiński:

"To podła nieprawda, że całowałem się z psem Nowaczyka. To była suka."

Ale do rzeczy. Właśnie dlatego ultradewot Braun Grzegorz, przepatriota Winnicki Robert i z dzieckiem chorym na ręku Godek Kaja biegną do Eurokasy - żeby zarobić wreszcie na kupno mieszkania w porządnej, warszawskiej kamienicy, jak to już zdołał szczęśliwie uczynić profesor Krasnodębski. Korwin-Mikke już tych mieszkań i domów ma tyle, że on tę gromadkę gołodupców tylko wspiera organizacyjnym doświadczeniem, niż dyszy z żądzy solidnej wypłaty za lata opowiadania bzdetów w polskim grajdole. Jak Braun, Winnicki i Godek.