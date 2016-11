Zdrowy jak syrop z młodych pędów sosny

reklama

reklama

Właściwości

Sosna to jedno z najbardziej popularnych drzew w Polsce. Niemal wszędzie się przyjmie. Mało jednak się mówi o tym, że ta najzwyklejsza sosna to także zioło... Oprócz olejków eterycznych, które każdy z pewnością, miał okazję poczuć swoim nosem, sosna zawiera całą masę substancji, pozytywnie oddziałujących na nasze ciało...

- olejki eteryczne – olejek sosnowy i terpentynowy; ten pierwszy ma działanie wykrztuśne, odkażające, rozgrzewające, detoksykujące, orzeźwiające i stymulujące odporność organizmu; olejek terpentynowy z kolei, ma właściwości poprawiające krążenie (miejscowe przekrwienie), a także psychoaktywne i niestety toksyczne na płuca

- flawonoidy – o działaniu przeciwutleniającym

gorycze – wspomagające wydzielanie soku żołądkowego i stymulujące łaknienie

- witaminę C – modulującą odporność i pomagającą w walce z przeziębieniem

- garbniki – o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbiegunkowym, przeciwkrwotocznym i odkażającym

- kwasy fenolowe – o właściwościach przeciwmiażdzycowych, odkażających, stymulujących odporność

- węglowodany

Jakie surowce zielarskie daje nam sosna?

pączki i młode pędy oraz igliwie – to źródło olejków eterycznych, goryczy, kwasów żywicznych, wosków roślinnych, flawonoidów, węglowodanów i witaminy C; pączki zbierane są zimą i wczesną wiosną – dopóki nie zaczną pękać

kora sosny – zawiera garbniki, kwasy fenolowe, trochę olejków eterycznych; na drodze suchej destylacji otrzymuje się z niej dziegieć sosnowy o działaniu silnie odkażającym, przeciwzapalnym, przeciwświądowym, miejscowo znieczulającym, przeciwrobacze, przeciwbakteryjne, zmiękczające naskórek lub niszczące martwy naskórek (zastosowanie w kosmetyce i dermatologii)

żywica – z której otrzymuje się terpentynę, wykorzystywaną jako środek wywołujący przekrwienie

Kiedy zaleca się stosowanie sosny?

Preparaty sosnowe, w postaci syropów, wyciągów i odwarów wykorzystuje się przy infekcjach górnych dróg oddechowych. Zaleca się je również w dolegliwościach ze strony układu moczowego (zakażenie i zapalenie) i pokarmowego (biegunki, problemy z trawieniem, zaburzenia apetytu). Maści z wyciągami sosnowymi wykorzystuje się w dermatologii, do leczenia łuszczycy, infekcji skórnych, wyprysków i liszajów. Z olejków eterycznych można wykonywać inhalacje lub stosować je do bazy olejowej przy masażu, np. na obolałe stawy przy schorzeniach reumatycznych, przy infekcji układu oddechowego do nacierania klatki piersiowej.

JAK ZROBIĆ SYROP Z MŁODYCH PĘDÓW SOSNY?

Domowy syrop z młodych pędów sosny to lek, który możemy wykorzystać, kiedy w zimowe dni dopadnie nas przeziębienie. Działa wykrztuśnie i przeciwbakteryjnie, pomoże przy chrypce, która może zdarzyć się i latem spowodowana nadużywaniem klimatyzacji w samochodzie, czy biurze:) Przyda się przy wszelkiego rodzaju przeziębieniach katarze, czy zapaleniu oskrzeli. Pędy sosnybogate w witaminę C, sole mineralne i olejki eteryczne, wzmocnią nasz organizm. Syrop świetnie smakuje dodany do herbaty, czy naleśników. Tylko teraz w maju można zerwać odpowiednie pędy do przygotowania syropu. Najlepsze są takie, które mają 10, 12 cm długości lepiej się pośpieszyć, bo zaraz przerosną! Warto mieć w domowej apteczce własnoręcznie przygotowany syrop naturalny bez chemicznych dodatków taki jak kiedyś przygotowywały go nasze Babcie:) Po odcedzeniu syropu nie wyrzucajcie pędów wykorzystajcie je do przygotowania wspaniałej nalewki z pędów sosny, która również posiada właściwości lecznicze, ale jest to specyfik tylko dla dorosłych!

SKŁADNIKI 1 kg pędów sosny

800 g cukru

INSTRUKCJE Młode pędy sosny oczyścić z brązowych łusek, choć według niektórych receptur nie jest to konieczne, wystarczy tylko oczyścić z ewentualnych owadów, ale nie myć ich Oczyszczone pędy układać warstwami w słoju, każdą warstwę przesypać cukrem i ugnieść np. pałką/tłuczkiem lub pięścią Na koniec całość mocno docisnąć Przykryć pokrywką, ale nie zakręcać do końca, można założyć gęstą gazę i obwiązać gumką Słój odstawić na słoneczny parapet co kilka dni można przemieszać zawartość słoja, aby cukier lepiej się rozpuścił, można też ugnieść zawartość (nacisnąć z góry tłuczkiem). Słój z pędami zdjąć z parapetu, kiedy cukier się rozpuści teraz można odstawić go w ciemne i chłodniejsze miejsce Kiedy pędy puszczą już sok, a syrop nabierze herbacianego koloru, można zawartość przecedzić przez gazę, dokładnie wyciskając syrop z pędów Pędy w syropie mogą spędzić do 4 tygodni nie ma potrzeby trzymania ich dłużej Gotowy syrop przelać do wyparzonych słoiczków lub buteleczek, zakręcić Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu Dawkowanie Dorośli po 1 łyżce 3- 4 razy dziennie Dzieci po 1 łyżeczce 3 razy dziennie Źródło: Sprawdzona Kuchnia sprawdzonakuchnia.pl

28.11.2016, 13:35