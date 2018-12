Zdrowy jak polski więzień. Za kratami najszybciej do specjalisty

W Małopolsce NFZ chwali się, że skrócił kolejki do lekarzy. Pilną zaćmę można zoperować już po 109 dniach - a rok temu trzeba było czekać 186 dni. Staw biodrowy - po 161 dniach wobec dawnych 239. Pilny rezonans robi się po 79 dniach, a tomografię - w niecały miesiąc.

W tym roku koszt zakupu leków i wyrobów medycznych dla więźniów w Polsce wyniesie 22,2 mln złotych, a zakup świadczeń zdrowotnych - 45,5 mln zł. Podczas gdy przeciętnie na 1000 Polaków przypada 2 lekarzy, to na 1000 więźniów - aż 11.

Jak mówi lekarz z Krakowa, część więźniów korzysta z usług lekarzy, bo to dla nich rozrywka. Inni wykorzystują okazję, by szybko i tani podleczyć zdrowie. Co ciekawe, jeżeli tylko są jakieś przesunięcia terminów lub inne problemy, więźniowie natychmiast się skarżą i wywierają dużą presję na pracowników Służby Więziennej. Skargi pogarszają statystykę, więc lepiej, żeby ich nie było.