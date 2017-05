Zdrowo jest sypiać na boku... Ale tylko na lewym

reklama

Nieraz budzimy się rano z bólem pleców, czy całym obolałym ciałem. Okazuje się, że może nam pomóc zmiana pozycji, w jakiej śpimy.

Spanie w niewłaściwej pozycji jest bardzo niezdrowe, może powodować nie tylko zmęczenie fizyczne i psychiczne, ale również wywołuje skurcze mięśni i upośledza krążenie. To wszystko staje się przyczyną złego samopoczucia na drugi dzień.

Pomocą na bóle i związaną z nimi bezsenność może być spanie na boku, ale koniecznie na lewym! Nasze organy są rozmieszczone w taki sposób, że gdy śpimy właśnie na tym boku, zmniejszony zostaje nacisk na dolny zwieracz przełyku. Jest on swego rodzaju "włazem" przez który musi przecisnąć się jedzenie, by dostać się do żołądka. Jak nietrudno się zorientować, uciskanie go powoduje, że żrące kwasy żołądkowe cofają się do przełyku.

Gdy dokucza nam uporczywy ból pleców, spanie na boku również może pomóc, aczkolwiek wtedy warto umieścić poduszkę między kolanami, co sprawi, że nasz kręgosłup będzie utrzymany w ciągu nocy w neutralnej pozycji.

W przypadku uporczywego bólu zatok pomóc może spanie na boku z głową podpartą nie przez jedną, ale dwie poduszki. To sprawi, że zmniejszy się ryzyko spania z otwartymi ustami (co ma miejsce w przypadku spania na plecach), które powoduje wysuszanie i twardnienie wydzieliny zatykającej nos.

Jak widać, spanie na boku jest wygodne i zdrowe. Może nam pomóc w uporaniu się z wieloma niemiłymi przypadłościami.

