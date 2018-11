Zdrada małżeńska w średniowieczu

W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości oskarżeń o cudzołóstwo uciekano się do tzw. sądu Bożego, czyli np.jeśli osoba związana i wrzucona do wody nie utonęła – była uznawana za niewinną lub jeśli po włożeniu ręki do ognia, nie była poparzona – była również uniewinniana.