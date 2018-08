Zdewastowano kapliczki ku czci polskich bohaterów!

Do szokującego zdarzenia doszło nieopodal Pieniężna, Nieznani sprawcy zdewastowali tam dwie kapliczki poświęcone polskim bohaterom. Jedna z nich poświęcona była Żołnierzom Wyklętym, druga – pomordowanym na Wschodzie Polakom.

Obie kapliczki stały przy drodze, do niedawna obok skansenu maszyn rolniczych. O sprawie informuje dzisiejsza „Gazeta Polska Codziennie”. Dewastacja kapliczek miała miejsce w nocy z soboty na niedzielę.

Na jednej z nich przedstawiony był Jezus Frasobliwy, siedzący na przestrzelonym hełmie. Pod nim napis głosił:

„Cześć i chwała Żołnierzom Wyklętym. 1 marca Narodowy Dzień Pamięci”.

Druga zaś upamiętniała pomordowanych na Wschodzie Polaków. Obie kapliczki zamalowano sprayem, hełm i napis przekreślono, na obu też napisano „PZPR+”.

Autor rzeźb, Stanisław Chorążyczewski powiedział GPC:

„Sprawę zgłosiłem na policję i liczę, że ustali ona sprawców – podkreśla pan Stanisław. Stworzenie obu tych rzeźb zajęło mu co najmniej kilka miesięcy. – To strasznie przykre, co się stało, kosztowało mnie to wiele pracy”.

