Zdewastowano dom Piotra Wielguckiego! Pokazał zdjęcia

„Tak się bawią dzieci "Jurka" Owsiaka z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy @fundacjawosp i "obrońcy konstytucji". Mam dwie informacje dla was bandziory z "serduszkami" i "koszulkami". Po pierwsze mnie nie zastraszycie, po drugie dorwę was”.

Bloger ujawnił też, że to już trzeci atak tego typu:

„Wcześniej nie pisałem, żeby nie trącało tanim heroizmem, ale to trzecia akcja w moim domu. Wcześniej zakopali głowę dzika, potem oblali gównem dom i samochód, teraz trzeci raz. Skąd wiem, że to dzieci Owsiaka odpowiada: 4 procesy z nimi, 95% gróźb od fanatyków sekty @fundacjawosp”.

„Kończąc temat, uprzedzam, że wszystkich, którzy proponują, aby "Jurkowi" robić to samo, wypadnę pajacem. Zawsze i wszędzie tępiłem takie zachowania, co w procesie sądowym przyznał nawet administrator "Jurka". Do takich rzeczy nie może namawiać, ani pochwalać nikt normalny”.