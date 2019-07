Zdecydowany głos biskupów Irlandii. ,,NIE dla aborcji i związków jednopłciowych''

Historyczka 19.7.19 17:24

Cytuję:

" a mieszkańców Irlandii Północnej wezwali do mobilizacji w obronie praw dzieci nienarodzonych"



Ale jak księża masowo gwałcili dzieci w tym kraju, jak władze kościoła ukrywały pedofilii i szkalowały rodziny to kościół jakoś nie wzywał do obrony praw dzieci, wręcz przeciwnie, zwalczał je na każdym kroku.Dobrze że tam już dawno odeszli od bliskowschodniej religii.