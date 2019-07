Zdecydowana reakcja PiS-u. Wiceminister podał się do dymisji

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego odniósł się w rozmowie z "Kurierem Lubelskim" do sytuacji uczniów, którzy w najbliższej rekrutacji nie dostali się do żadnej szkoły.

- Taka myśl mi przychodzi do głowy, że może trzeba skorzystać z rozwiązań studenckich. Nie wiem czy jest jeszcze na to szansa, ale może uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły, mogą poszukać odpowiedzi za granicą - mówił wiceszef MNiSW, cytowany przez "Kurier Lubelski".



- Chciałbym przeprosić wszystkich, którzy poczuli się dotknięci moją wypowiedzią dla "Kuriera Lubelskiego", wypowiedzi nie autoryzowałem; w poczuciu odpowiedzialności postanowiłem jednak złożyć dymisję z funkcji wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego - napisał na Facebooku wiceszef MNiSW Andrzej Stanisławek.