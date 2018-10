Zdanowska, czyli Schetyna ma olbrzymi problem...

No to Platforma Obywatelska ma problem. Grzegorz Schetyna, organizator akcji ,,Murem za Hanką'', chyba będzie musiał nieco przystopować ze swoją partyjną propagandą. Szef Platformy głosił bowiem, że Zdanowska może być prezydentem Łodzi, a wojewoda łódzki deklarując, że na to nie pozwoli, realizuje po prostu partyjne zlecenie.

Tymczasem nawet sam szef PKW Wojciech Hermeliński nie wie, czy to będzie możliwe. ,,Jeżeli się potwierdzi, że Hanna Zdanowska została wybrana, to wówczas wchodzą w grę przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. To jest decyzja wojewody, tutaj nam jest trudno o tym mówić, co do zasady to te przepisy to regulują, natomiast jaką decyzję wojewoda podejmie (...), to tego nie wiemy'' - powiedział Hermeliński.