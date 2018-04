Zbliża się koniec Facebooka w Rosji?

Rosyjski państwowy regulator mediów Roskomnadzor zapowiada kontrolę Facebooka. Szef tego urzędu Aleksander Żarow zapowiada, że jeśli firma nie spełni wymogów dotyczących rozmieszczeniu w Rosji baz danych użytkowników, to urząd zablokuje Facebooka na terytorium Federacji Rosyjskiej.

– Do końca 2018 roku przeprowadzimy kontrolę firmy (Facebook), bo jest kilka punktów które powinny być spełnione: lokalizacja baz danych obywateli rosyjskich na terytorium Rosji, usunięcie wszystkich zakazanych informacji…. no i przestrzeganie innych przepisów. Jeśli żadna z tych kwestii lub któraś z nich nie zostanie spełniona, albo państwo rosyjskie nie zostanie poinformowane o zamiarze realizacji takich działań, to oczywiście pojawi się kwestia blokady – powiedział Żarow gacecie „Izwiestija”.

Rosyjski regulator mediów Roskomnadzor zwrócił się wczoraj do koncernów Google i Apple z żądaniem, aby usunęły komunikator Telegram z oferowanych aplikacji w swoich sklepach internetowych App Store i Google Play – poinformowały służby prasowe tego urzędu.

13 kwietnia moskiewski sąd na wniosek Roskomnadzoru nakazał zablokowanie komunikatora na terytorium kraju. Rosyjski regulator argumentował wniosek tym, że autorzy aplikacji nie przekazali na żądanie FSB kluczy kryptograficznych do deszyfrowania korespondencji.

dam/kresy24.pl