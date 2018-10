ZBIÓRKA NA DOKOŃCZENIE FILMU O MARYI - POMÓŻ

O filmie

Miejsca realizacji

Chcemy naszych odbiorców zaprosić do wyjątkowych przestrzeni, które pozwalają jeszcze mocniej zbliżyć się do Matki Najświętszej i zrozumieć jak Jej obecność jest w stanie upiększyć nasze życie duchowe.

Najpopularniejsze polskie sanktuarium- Częstochowa, stanie się polem odkrywania miłości do Ojczyzny i wyjaśnienia co tak naprawdę oznacza hasło: Bóg, Honor i Ojczyzna.

O pracy nad filmem

Realizacja zdjęć trwała prawie rok. Przejechaliśmy setki kilometrów i zajrzeliśmy do wielu niedostępnych dla pielgrzymów miejsc. Reżyserem, scenarzystą i montażystą jest Andrzej Kocuba, za dźwięk jest odpowiedzialny Michał Kamiński, a pomysłodawcą i wprowadzającym w duchowość maryjną jest ks. Piotr Śliżewski. Autor 5 książek: Jak owocnie uczestniczyć we Mszy świętej? (EsPe), Rozważania różańcowe (HomoDei), Spowiedź. To naprawdę pomaga! (Salwator), Jeszcze tego nie wiesz? Słowa, które zmieniają życie (Syjon), Mała szkoła przebaczenia (św. Wojciech).

Film pt. „Kim jest dla mnie Maryja?” jest obecnie w fazie montażu, a kolejnym celem jest szeroka promocja filmu. Zapraszamy Cię do włączenia się do akcji. Nawet najmniejsza kwota, która zasili budżet filmu jest cenna. Przykładowo złotówka wydana na kampanię w Internecie to aż 100 osób, które usłyszą o filmie! To pokazuje jak ważny jest każdy gest wsparcia dla tej inicjatywy, zwłaszcza w Polsce, która jest znana na całym świecie z pobożności maryjnej.