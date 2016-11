Zbigniew Ziobro zareagował na list ojca Ewy Tylman

reklama

Prokurator generalny, min. Zbigniew Ziobro w trybie pilnym polecił śledczym z Poznania przesłanie do Prokuratury Krajowej dokumentów dotyczących sprawy zabójstwa Ewy Tylman – wynika z nieoficjalnych informacji. To reakcja na wtorkowy list, jaki do ministra skierował ojciec zamordowanej.

Do morderstwa Ewy Tylman doszło rok temu. Andrzej Tylman sprzeciwił się w liście do ministra wnioskowi poznańskich prokuratorów, aby utajnić rozpoczynający się w połowie stycznia proces. Poprosił prokuratora generalnego o interwencję.

„Nie chciałbym, aby pozostało wrażenie, że prokurator czy sąd ma w tej sprawie coś do ukrycia” – napisał ojciec Tylman w liście. Wniosek o utajnienie procesu, jaki złożyła poznańska prokuratura, sąd ma rozpatrzyć 8 grudnia. Chyba, że ten zostanie wycofany w wyniku interwencji min. Ziobry, zwierzchnika śledczych z Poznania.

26-letnia Ewa Tylman zaginęła w listopadzie ubiegłego roku, gdy razem z kolegą – Adamem Z. wracała w nocy z imprezy w centrum Poznania. Po kilku miesiącach jej ciało wyłowiono z Warty.

Według śledczych Adam Z. pokłócił się z koleżanką, zepchnął ją ze skarpy, a potem – kierowany strachem o konsekwencje tej sprzeczki – wrzucił ją do wody. Przed sądem ma odpowiadać za zabójstwo.

