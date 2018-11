Zbigniew Ziobro: Sławomir Neuman usłyszy zarzuty kryminalne

"Widać Himalaje zakłamania po stronie posłów PO. Jeśli porównujemy to, co PO sama stara się porównywać, czyli aferę Amber Gold i GetBack, to widzimy jedną, kolosalną różnicę – reakcję państwa" - mówił Zbigiew Ziobro komentując słowa polityków totalnej opozycji.