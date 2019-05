Zbigniew Ziobro: PO konsekwentnie broni pedofilów!

robaczek 17.5.19 14:26

oj ale przeciez tutaj chodzi o co innego. pan Zero musi udobruchac elektorat. tylko to.

przeciez juz bronia KK bardziej niz sam KK.

Papiez ma inne zdania = no to wg. "polskiego chrzescijanina" to nie papiez ;] chrzanic dogmaty ;]



jaja jak berety ;] troszke was ponioslo polaczki, bo Polakami was nie nazwe z szacunku dla ojczyzny.