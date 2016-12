Zbigniew Ziobro planuje zmiany w prawie cywilnym

reklama

Fot. Wikipedia, pixabay

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro szykuje ważne reformy w polskim sądownictwie.

Zmiany w prawie cywilnym o jakich myśli Ministerstwo Sprawiedliwości to m.in. eliminacja przedłużania procesów, wprowadzenie rozpraw, które prowadzone byłyby dzień po dniu, a także częstsze podejmowanie mediacji. Łącznie w kodeksie prawa cywilnego wprowadzonych ma zostać ok. 100 zmian.

Rozprawy dzień po dniu miałyby być prowadzone w kolejnych następujących po sobie dniach w godzinach od 9:00 do 16:00 aż do zakończenia sprawy. Miałoby to przyspieszyć procesy, które teraz często odbywają się bardzo wolno.

Jak mówił o planowanych reformach wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak:

"Zanim zaczniemy strzelać z armaty, wzywać częstokroć wielu świadków, drogich biegłych, spróbujmy usiąść i porozmawiać w gronie fachowców, co mamy na stole. Bowiem czasem z góry widać, że pozew nie ma szans, a przysiesie wiecej szkód niż postępowanie jest warte".

emde/interia.pl

26.12.2016, 10:50