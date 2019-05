Zbigniew Ziobro o podejrzeniu zamachu: Nie wystraszycie nas!

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odniósł się do szokujących doniesień dotyczących zlecenia zamachu na jego życie, o którym pisały media. „Bandytom mówimy jedno - nie wystraszycie nas, sprawiedliwość was dopadnie” - powiedział minister.

W oświadczeniu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej minister Ziobro odniósł się do doniesień prasowych:

„Bandytom mówimy jedno - nie wystraszycie nas, sprawiedliwość was dopadnie. Czasy bezkarności przestępców właśnie się skończyły. W Polsce będzie twarde prawo, a prokuratorzy nie będą mieć litości dla przestępców, zwyrodnialców czy handlarzy narkotyków. Tacy ludzie muszą trafiać na długie lata za kraty, aby na polskich ulicach, parkach, w szkołach było bezpiecznie”.

Podkreślił, że dowodzi to skutecznych działań prokuratury, która nareszcie zaczęła rozbijać grupy przestępcze, niszczyć ich interesy oraz odbierać to, co zostało zdobyte na ludzkiej krzywdzie.