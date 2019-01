Zbigniew Ziobro: Koniec z komorniczym biznesem i aferami

"Jeżeli chodzi o kwestie wynagrodzeń, to do tej pory prowizje, które pobierali komornicy, były w całości ich dochodem. To był efekt postrzegania tego zawodu jako działalności gospodarczej. Teraz prowizje, które będzie pobierał komornik, będą należnością Skarbu Państwa. Z tej prowizji jakąś część będzie pobierał wyłącznie komornik. Poznamy jasne zasady wysokości tych prowizji. Do tej pory były one dość dowolne. Wprowadzamy jednolite stawki na poziomie 10 proc. Wprowadzamy też zasadę, że jeżeli dłużnik zrealizuje swoje zobowiązanie w ciągu miesiąca, to ta prowizja będzie wynosić tylko 3 proc. Ma to być zachęta do tego, by wywiązywać się ze swoich zobowiązań" - wyjaśnił Zbigniew Ziobro.