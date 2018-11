Zbigniew Ziobro: HGW zakazując marszu przekroczyła swoje uprawnienia

"Mechanizmy demokratycznego społeczeństwa i zasada wolności zgromadzeń, wolności słowa wymaga, aby formy ekspresji różnych środowisk, z którymi się zasadniczo nie zgadzamy, nawet możemy je w wymiarze ekspresji oceniać krytycznie, czasami nawet bardzo mocno krytycznie, by takie formy wyrażania demokratycznego, obywatelskiego udziału w życiu społecznym były w pełni dopuszczalne. Wydaje się, że to gwarantuje konstytucja, do której często odwołuje się pani prezydent Gronkiewicz-Waltz" - mówił szef Ministerstwa Sprawiedliwości w trakcie konferencji prasowej.