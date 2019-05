Zbigniew Ziobro: Dość pobłażania przestępcom! Czas na surowsze kary!!!

W piądek po godz. 14 Senat rozpoczął debatę nad nowelizacją Kodeksu karnego, która zakłada m.in. zaostrzenie kar dla pedofilów. W czwartek późnym wieczorem senackie komisje zarekomendowały ponad 30 poprawek do tej nowelizacji.

"Przestępca jest często przestępcą myślącym, przestępcą kalkulującym i może się okazać, że wcale złapanie nieuchronne na fakcie dokonania przestępstwa nie będzie go zrażać do popełnienia kolejnych przestępstw, bo jemu i tak będzie się opłacać i kalkulować, że warto te przestępstwa popełniać"-ocenił Ziobro. Minister wskazał w tym kontekście na wyłudzenia podatku VAT w czasach rządów PO-PSL. Jak wpsomina polityk, po objęciu funkcji prokuratora generalnego, natychmiast kazał przebadać praktykę urzędniczą.

"W co dziesiątej sprawie tylko zapadały kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Sprawcy przestępstw, którzy wyłudzali dziesiątki milionów złotych, dostawali kary w zawiasach"- mówił w senacie szef resortu sprawiedliwości. Polityk odniósł się również do kwestii pedofilii.

"W przypadku przestępstw pedofilskich mamy często do czynienia z motywacją, którą można definiować w kategoriach pewnej zaburzonej sfery osobowości na granicy choroby, która powoduje, że taki ktoś jest tak mocno zdeterminowany, by zaspakajać swoje chore żądze seksualne, że nie baczy, czy pójdzie do więzienia, czy też nie, ale będzie kosztem dziecka ten czyn popełniać"-wskazał szef MS. Jak dodał Zbifniew Ziobro, karą dla sprawców tego rodzaju przestępstw powinna być izolacja.