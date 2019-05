Zbigniew Ziobro: Będziemy żelazem wypalać pedofilię, gdziekolwiek by ona była!!!

robaczek 17.5.19 9:31

hahaha. za tecze 6 rano w kajdanki. za krycie pedofili : ksieze biskupie herbatki? sobie tu biskup siadzie przyprowadzimy Jasia.

to panstwo to kpina.

wyszlo na to ze PO to aniolowie przy PIS. rozwalili caly mechanizm panstwa i jeszcze wala glupa "przez ostatnie 8 lat...." JEŁOPY rzadzicie od 4 i co zmieniliscie? swinie u koryta.