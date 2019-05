Zbigniew Ziobro: Bandytom NIE ODPUŚCIMY!!!

Do sprawy na antenie Polskiego Radio 24 odniósł się poseł Janusz Szewczak z PiS.

"To pokazuje jednocześnie, jak poważnie minister Zbigniew Ziobro (...) nadepnął na odcisk bardzo niebezpiecznym, wpływowym grupom przestępczym. To są gigantyczne pieniądze, szacowane nawet na od 3,5 mld do 4 mld zł rocznie w postaci wywożonych nielegalnie leków i zysków z tego tytułu płynących"-zaznaczył poseł.