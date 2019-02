Zbigniew Kuźmiuk: Wydaje się, że kryzys na rynku wołowiny, zostanie jednak zażegnany

Wprawdzie nie podano do wiadomości przyczyn tego odwołania, ale powszechnie wiąże się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez kontrolerów resortu, ale także przedstawicieli unijnych służb weterynaryjnych.

Wspólnie skontrolowano kilka ubojni, ale także funkcjonowanie służb weterynaryjnych, wytknięto kilka niedociągnięć, ale główna to zbyt mała liczba lekarzy weterynarii (wynikająca przede wszystkim z wieloletniego niedofinansowania tej służby), którzy czuwają nad prawidłowym ubojem.

Polska została zobowiązana do przeprowadzenia już własnymi siłami kontroli blisko 800 ubojni, w których dokonuje się uboju była i przesyłania comiesięcznych raportów z ich przebiegu, co oznacza, że reakcja rządu na jednostkowe wydarzenie w ubojni pod Ostrowią Mazowiecką była właściwa.

2. Przypomnijmy, że kryzys na rynku wołowiny został wywołany reportażem wyemitowanym 26 stycznia w programie Superwizjer w telewizji TVN o zabijaniu w ubojni pod Ostrowią Mazowiecką zwierząt z urazami, a nawet jak sugerowano chorych sztuk, choć na to w reportażu dowodów nie przedstawiono (np. leżących krów), bez kontroli weterynaryjnej.

Materiał przygotował dziennikarz tej stacji, który zatrudnił się we wspomnianej rzeźni i przez jakiś czas dokumentował tego rodzaju przypadki, przy czym należy podkreślić, że tego rodzaju ubój realizowano w nocy, kiedy na miejscu nie było lekarza weterynarii.

Po publikacji reportażu wybuchł skandal, co więcej informacje w nim zawarte bardzo szybko pojawiły się w europejskich mediach, a publikacje te miały na celu zaszkodzenie eksportowi polskiej wołowiny, która od jakiegoś czasu podbija unijne rynki.

3. Przypomnijmy, że nasz kraj sprzedaje za granicę ponad 80% krajowej produkcji wołowiny, ponieważ spożycie krajowe tego mięsa należy do najniższych w Europie i wynosi zaledwie 2-3 kg rocznie na osobę (głównie ze względu na wyraźnie wyższą cenę niż np. mięso drobiowe czy wieprzowe).

Eksport ten był ilościowo o 10% wyższy, a wartościowo o ponad 18% wyższy niż w roku 2016, co więcej w roku 2018 najprawdopodobniej zbliży się do 490 tysięcy ton, a więc będzie o kolejne 4% wyższy (nie ma jeszcze ostatecznych danych dotyczących eksportu za cały rok 2018).

Główne rynki zbytu to: Włochy, Niemcy, Hiszpania, Holandia, W. Brytania i Francja, ale coraz częściej, także kraje poza UE, a głównym atutem polskiej wołowiny jest wysoka jakość i atrakcyjne ceny.

4. Skoro eksport polskiej wołowiny z roku na rok rośnie, co więcej jest on wartościowo tak znaczący, to trzeba zdawać sobie sprawę, że zagraniczna konkurencja wykorzysta każdy pretekst, aby w ten eksport uderzyć.