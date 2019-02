Zbigniew Kuźmiuk: Wszystko z piątki Morawieckiego udało się zrealizować!

"Wszystkie przedsięwzięcia z „Piątki Morawieckiego” udało się zrealizować właśnie w 300 dni: przygotować nie tylko projekty ustaw, ale przeprowadzić je przez Parlament, uchwalić, a część już wprowadzić w życie. To wszystko jest przygotowaniem do kolejnych deklaracji, które zapewne w najbliższym czasie padną. Tym razem będą one zaadresowane do ludzi pracujących" - mówi europoseł PiS, Zbigniew Kuźmiuk.

"Co więcej, w tym przypadku jest to niezwykle sprawna realizacja, bo zamknęła się w niecałym okresie jednego roku. To wszystko jest przygotowaniem do kolejnych deklaracji, które zapewne w najbliższym czasie padną. Tym razem będą one zaadresowane do ludzi pracujących. Chodzi o to, by im także troszeczkę pomóc. Nie wiem, czy to będzie obniżenie stawek podatkowych czy podniesienie kwoty wolnej od podatku, bo te rzeczy nie są jeszcze upublicznione, ale w najbliższym czasie premier Morawiecki zapewne je zaprezentuje. To także są reformy szacowane na około 10 mld zł.