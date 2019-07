Zbigniew Kuźmiuk ujawnia kulisy spotkania z Ursulą von der Leyen

MJ 10.7.19 10:32

No super, matka siedmiorga dzieci, gdyby Niemki tak rozumiały swoją powinność w stosunku do Niemiec, to Niemcy byłyby dzisiaj potęgą światową i nie miałyby kłopotów z emigrantami. Kobieta potrafiąca sie poświęcić wielokrotnemu macierzyństwu nie może być złą kobietą. A to, że matka siedmiorga dzieci zrobiła tak oszałamiającą karierę, to rozkłada na łopatki feministyczny bełkot, że posiadanie dzieci niweczy kariery i samorealizację kobiet. Jeżeli ktoś potrafi, to wszystko ułoży tak, że znajdzie czas na wszystko, a jeżeli ktoś jest tępym lewakiem, to mając sto sług z niczym sobie nie poradzi. Z trudem, to z trudem przychodzi mi to napisać, ale wielki szacun dla tej Niemki.