Zbigniew Kuźmiuk: Tusk został ,,sponiewierany'' w PE przez szefów wszystkich grup politycznych

JR 5.7.19 8:31

Przecież wiadomo, że Tusk został wybrany ze względów politycznych, a nie ze względu na jego intelekt. Nie znał nawet języka angielskiego. Miał być zwykłym pionkiem i takim był. Miał też pewnie ciche polecenie od swojej mocodawczyni Merkel robić wszystko aby zniszczyć nasz kraj, i to robił systematycznie. Jak widać z perspektywy czasu, na szczęście to drugie zadanie się mu nie udało, a to tylko dlatego, że wybory wygrał PIS. Człowiek, który dużo mówi z reguły robi mało. Więcej szkód wyrządził za to Timmermans, ale i on umoczył d......ę. Te i inne przykłady świadczą po co były przyjmowane do Unii nowe kraje. Bynajmniej nie po to aby uzyskały pomoc w "wyrównywaniu" poziomu rozwoju. To zwykła mrzonka. Wnioski nasuwają się same. Tusk poniósł klęskę całkowitą. Historia to oceni, a jego rodzina kiedyś będzie się wstydzić, że takiego miała przodka.