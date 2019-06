Zbigniew Kuźmiuk: Teraz programem Platformy ma być dążenie do tzw. ,,Polski dzielnicowej''. To niezwykle groźne!

Na te uroczystości ma przybyć także przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i jak wcześniej zakładano miał zainicjować powstanie nowego ruchu samorządowego w opozycji do rządu.

Ale jak się wydaje, po wysoko wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach do Parlamentu Europejskiego i wręcz klęsce Koalicji Europejskiej od tego pomysłu na razie odstąpiono.

Internauci natychmiast skomentowali, że takie pomysły decentralizacyjne to nic innego jak realizacja postulatu podziału Polski na „RFN+ Berlin Zachodni i dawne NRD”, a być może nawet tzw. rozbicie dzielnicowe.

Co więcej ta deklaracja zabrzmiała wyjątkowo niestosownie w sytuacji, kiedy to Biuro prowadziło, co najmniej kilkadziesiąt postępowań przygotowawczych związanych z „ludźmi” Platformy, w tym tak spektakularne jak „procesy reprywatyzacyjne” w Warszawie.