Zbigniew Kuźmiuk: Szach i mat premiera Morawieckiego

Przypomniał o obniżce stawki podatku dochodowego dla małych i średnich firm najpierw z 19 na 15%, a od 1 stycznia 2019 roku do 9% (najniższej stawki podatku dochodowego od firm w Europie), ale także o obniżce składki ZUS dla firm o obrotach miesięcznych do 2,5-krotności najniższego wynagrodzenia, a także o półrocznym zwolnieniu ze składek ZUS małych firm, które rozpoczynają działalność.

3. Premier podkreślił także, że mimo znaczącego wzrostu wydatków na cele społeczne w tym wsparcie rodziny (wzrost wydatków z 1,78% PKB w roku 2015 do 3,11% PKB w roku 2017, niemal 3-krotny wzrost wydatków na samotnych rodziców z dzieckiem z 2,45 mld zł w roku 2015 do 7 mld zł w roku 2017) deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w roku 2018 wyniesie tylko około 0,9% PKB i będzie to najniższy poziom deficytu w ostatnim 30-leciu.

W konsekwencji bardzo wyraźnie spada relacja długu publicznego do PKB z poziomu 54,2% w roku 2016 do 49,2% w roku 2018, co skutkuje także wyraźnym zmniejszeniem kosztów obsługi długu (w tym roku wyniosą one około 20 mld zł, kilka lat wcześniej wynosiły one ponad 40 mld zł).