Zbigniew Kuźmiuk: Strategiczne porozumienie gazowe z Amerykanami. Przejdzie do historii

1. Tuż przed rozpoczęciem obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości miało miejsce wydarzenie, które przejdzie do historii w zakresie realizacji procesu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski.

Jak poinformował wówczas prezes PGNiG Piotr Woźniak, „jeśli chodzi o ceny i warunki dostaw zaproponowane przez amerykańskie firmy to są one nieporównywalnie lepsze niż te, jakie mamy od dostawców wschodnich „i dodał „mogę tylko tyle powiedzieć, że jest to o ok. 20% taniej niż dostawy ze Wschodu”.