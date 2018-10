Zbigniew Kuźmiuk: Srebra rodowe wracają do Skarbu Państwa

1. W ostatni wtorek premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że Polski Fundusz Rozwoju odkupił od spółki zależnej funduszu Mid Europa Partners 99,77% akcji Polskich Kolei Linowych (PKL).

PKL (do których należą kolejki linowe na Kasprowy Wierch, na Gubałówkę, Butorowy Wierch, w Krynicy, Szczawnicy, Zawoi i Międzybrodziu Żywieckim) zostały sprzedane w 2013 roku przez koalicję PO-PSL w atmosferze skandalu, przy protestach mieszkańców Zakopanego i całego Podhala za niewiele ponad 200 mln zł.

Mimo wielkich zobowiązań inwestycyjnych nowy właściciel przez 5 lat żadnych inwestycji nie zrealizował, co więcej spory z władzami Tatrzańskiego Parku Narodowego, doprowadziły do tego, że w ostatnich miesiącach zmienił zdanie i zdecydował się na sprzedaż PKL spółce Skarbu Państwa.

Premier Morawiecki nazwał PKL nawet nie srebrami rodowymi ale diamentem narodowym i podkreślił, że tego rodzaju przedsiębiorstwa powinny być w domenie państwa polskiego.

To rzeczywiście spektakularny powrót do Skarbu Państwa, spółki z którą emocjonalnie związani są nie tylko mieszkańcy Podhala ale większość Polaków lubiących wypoczywać w polskich górach ale przecież nie jedyny.

2. Wcześniej rząd Prawa i Sprawiedliwości wykupił od inwestora ukraińskiego Stocznię Gdańsk, kolebkę Solidarności, a blisko 2 lata temu od syndyka Stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni (weszła w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej).

Wręcz w ostatniej chwili (tuż przed upadłością) uratowany został narodowy przewoźnik Polskie Linie Lotnicze „LOT”, który po zmianie zarządu jest najszybciej rozwijającą się linią lotniczą w Europie (obsługuje już ponad 100 połączeń, w szybkim tempie powiększa liczbę samolotów i już w następnym roku przewiezie ponad 10 mln pasażerów).

Rząd podjął także w 2017 roku próbę odkupienia od Werner Music Poland sprzedanego w 2015 roku przez rząd PO-PSL za zaledwie 8mln zł przedsiębiorstwo Polskie Nagrania.

Zostało ono sprzedane wraz z 40 tysiącami nagrań i prawami autorskimi do nich rejestrowanymi od lat 50 poprzedniego stulecia (między innym takich artystów jak: Czesław Niemen, Marek Grechuta, Irena Santor, Jerzy Połomski, Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Wojciecha Kilara, a także nagrania ze wszystkich konkursów pianistycznych im. Fryderyka Chopina).

Jak zapewnia wicepremier i minister kultury Piotr Gliński ,negocjacje z nowym właścicielem są niezwykle trudne, ale resort jest zdeterminowany aby Polskie Nagrania odkupić po rozsądnej cenie, wraz ze zwrotem środków zainwestowanych przez nowego właściciela.3. Najbardziej spektakularną repolonizacją było jednak odkupienie pakietu większościowego akcji banku Pekao S.A od włoskiego banku Unicredit przez PZU S. A. i Polski Fundusz Rozwoju.

Przypomnijmy tylko, że na początku grudnia 2016 roku oficjalnie ogłoszono, że dwa polskie podmioty PZU i PFR podpisały z włoskim bankiem Unicredit umowę, która przewiduje zakup przez nie odpowiednio 20% i 12,8% akcji banku Pekao S.A. za łączną kwotę 10,59 mld zł.

Cena za pakiet przypadający PZU wyniosła ok.6,5 mld zł, pakiet PFR kosztował ok.4 mld zł, uzgodniono także, że obydwa podmioty nabędą także podmioty zależne od banku Pekao, mianowicie Pioneer Pekao Investment Management, Pekao Pioneer PTE, oraz Dom Inwestycyjny Xelion, przy czym łączna cena nie przekroczy kwoty 634 mln zł.

Przypomnijmy także, że wcześniej PZU przejął Alior Bank, który z kolei kupił Meritum Bank i działalność podstawową Banku BPH, a PKO BP przejął całą grupę Nordea (Nordea Bank, Nordea Finance, Nordea Polska TunŻ).

W ten sposób po przejęciu przez PZU i PFR grupy Pekao S.A. w polskich rękach jest około 54 % aktywów sektora bankowego w Polsce i jest to znaczący postęp w stosunku do sytuacji sprzed kilku lat, kiedy to w naszych rękach było niewiele ponad 20% aktywów tego sektora.

Zbigniew Kuźmiuk