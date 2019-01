Zbigniew Kuźmiuk: Smutne obchody 20-lecia wprowadzenia waluty euro

1. Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyły się obchody 20-lecia wprowadzenia do obiegu waluty euro (od 1 stycznia 1999 roku zaczęło obowiązywać posługiwanie się tą walutą w obiegu bezgotówkowym, od 2022 roku także w obiegu bezgotówkowym) i nie wypadły one zbyt optymistycznie.

2. Mimo tego święta przy tej okazji należy przypomnieć 8-letnie wychodzenie z kryzysu przez Grecję, która zapłaciła za to spadkiem PKB o ponad 1/3, bezrobociem wśród ludzi młodych na poziomie 50%, długiem publicznym w wysokości ponad 180% PKB w sytuacji, kiedy kryzys w tym kraju zaczął się, gdy dług publiczny wynosił 130% PKB.

Kryzys dotknął również gospodarek Hiszpanii i Portugalii, a ostatnio także gospodarki Włoch i Francji, tego ostatniego kraju w takim wymiarze, że może się to zakończyć skróceniem kadencji prezydenta Macrona.

I o ile kryzys grecki udało się jakoś załagodzić, kwotą blisko 300 mld euro pożyczek dla tego kraju, to kryzysu gospodarki włoskiej czy francuskiej załagodzić się nie da, bo każda z nich jest zadłużona na kwoty powyżej 2 biliony euro.

Chodzi o to, że w takiej strefie powinien być zapewniony swobodny przepływ czynników produkcji (i to z pewnymi ograniczeniami w strefie euro ma miejsce), ale przy jednoczesnej elastyczności cen i plac w reakcji na sytuacje kryzysowe w gospodarce (ten warunek spełniony nie jest).

Po drugie optymalny obszar walutowy może dotyczyć krajów (regionów) o podobnej strukturze gospodarek, a te w krajach, które utworzyły strefę euro i które w kolejnych latach do niej przystąpiły, są często bardzo zróżnicowane, a konwergencja w tym zakresie postępuje bardzo wolno.

W tej sytuacji strefa euro to raczej „nieoptymalny obszar walutowy”, w który wpisane są strukturalne kryzysy, co potwierdza także praktyka kilkunastu lat jej funkcjonowania, a więc regularne nadwyżki w bilansach handlowych krajów Północy tej strefy i deficyty w krajach Południa (w roku 2016 nadwyżka handlowa krajów strefy euro wynosiła 267 mld euro – 95% tej nadwyżki przypadało na Niemcy).

4. W tej sytuacji, nawoływania opozycji w naszym kraju, aby Polska wznowiła przygotowania do wejścia do strefy euro są swoistym zachęcaniem naszego kraju „do wchodzenia do walącego się domu”.